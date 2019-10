Nekdanji mariborski župan in državni svetnik Franc Kangler je le dobil poslušalce, ki ga niso prekinjali in ga celo spodbujali, da pove, kakšne krivice so se mu dogajale. Kangler je bil namreč zaslišan pred parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab v sodnih postopkih zoper Franca Kanglerja. Na prvo vprašanje predsednika komisije pa je odgovarjal kar tri ure in pol.