Policija izvedla več hišnih preiskav zaradi bančnega kriminala in korupcije

Bankirji več slovenskih bank so po besedah Policije prejeli okoli 250 tisoč evrov podkupnin za odobravanje kreditov, do katerih prosilci niso bili upravičeni. Gre za odobritev kreditov v skupni vrednosti 34 milijonov evrov. Zaradi korupcije v bankah so policisti izvedli več hišnih in osebnih preiskav. Prvo prijavo naj bi konec leta 2016 vložila ena od bank.

icon-expand