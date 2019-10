Policija na domu srbske estradnice zasegla več kosov orožja

Srbska policija je aretirala 25-letno srbsko estradnico in njenega znanca, 59-letnega Svetozarja Živkovića, potem ko so na njunem domu zasegli več kosov orožja. To naj bi bilo namenjeno enemu od klanov črnogorske mafije.

Zaseženo orožje FOTO: MUP Srbije V Srbiji odmeva obsežna akcija policistov na domu 25-letne srbske estradniceRadojke Kecman. V njenem stanovanju so namreč našli več kosov orožja, med drugim dve avtomatski puški, po prvih ugotovitvah naj bi bilo orožje namenjeno črnogorski mafiji. Srbska policija je 25-letnico aretirala, prav tako pa so prijeli tudi njenega znanca, 59-letnega Svetozarja Živkovića, sicer državljana Švedske. V njegovi hiši v Subotici so zasegli 11 avtomatskih pušk, 11 pištol, deset dušilcev zvoka, večjo količino streliva, prenosni računalnik in več mobilnih telefonov. Srbske oblasti sumijo, da sta bila Kecmanova in njen prijatelj člana kriminalne združbe, orožje, ki so ga zasegli, pa je bilo večinoma novo. Črnogorski mediji so poročali, da je bilo orožje namenjeno enemu od klanov črnogorske mafije, klanu Škaljar, ki je organizirana kriminalna združba s sedežem v Kotorju. Ti naj bi bili vse od leta 2014 v sporu z drugim klanom, prav tako iz Kotorja, potem ko je iz njihovega skladišča v španski Valencii skrivnostno izginilo 200 kilogramov kokaina. Kot poročajo srbski mediji, so bile puške premazane z belim lakom. Z njim namreč kriminalci pobarvajo puške, da bi te pozneje lažje gorele, s tem pa bi lahko zabrisali vse sledi. Radojka Kecman je v Srbiji sicer znana kot pevka. Sodeč po fotografijah, objavljenih na družbenih omrežjih, je estradnica večkrat v družbi znanih srbskih pevcev, zvezd in starlet.