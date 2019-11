Policija obkolila London Bridge, slišali so se streli

London Bridge je obkolila policija, odjeknili pa so tudi streli. Metropolitanska policija je zapisala, da so se odzvali na klic zaradi napada z nožem, ki se je zgodil v bližini mostu. Prve informacije so, da je bilo poškodovanih več ljudi, moškega pa naj bi pridržala policija. Britanski mediji poročajo, da so osumljenca ustrelili, kar policija še ni potrdila.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Metropolitanska policija je na Twitterju zapisala, da so se dve minuti pred drugo uro popoldan odzvali na klic zaradi napada z nožem, ki se je zgodil v bližini London Bridgea. Moškega je pridržala policija, več ljudi pa naj bi bilo poškodovanih. Več informacij niso podali, poudarili pa so, da po družbenih omrežjih kroži veliko lažnih in nepotrjenih informacij. BBC sicer poroča, da je policija osumljenca ustrelila, kar zaenkrat še niso potrdili. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na posnetkih prič se zdi, kot da je skupina civilistov obvladala moškega z nožem preden je prišla policija, ki naj bi osumljenca ustrelila. Novinar John McManus je dejal, da je prišla policija, ki je obkolila most, slišali pa so se tudi streli, ki naj bi jih sprožili policisti. Mestna policija je potrdila, da obravnavajo incident, in ljudem naročila, naj se izogibajo območja. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zgodbo dopolnjujemo. Preberite še več kasneje.