Župani obmejnih občin so obiskali predsednika vlade Marjana Šarca. Od 1. januarja do 30. septembra 2019 so policisti na območju Slovenije namreč obravnavali 11.786 nelegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za 70,5 odstotka. Zadnje mesece policija obravnava približno 2000 ilegalnih prehodov meje mesečno.