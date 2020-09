Primer domnevne kraje turističnega bona preiskuje tudi policija

Samo še dobri trije meseci ostajajo vsem tistim, ki turističnega bona še niso koristili, in po podatkih finančne uprave je to 1.330.000 še nekoriščenih. Pri tistih, ki pa so bon že koristili, pa ni šlo povsem brez nevšečnosti. Nepravilnosti pri koriščenju turističnih bonov nadzoruje tržni inšpektorat, ki je do sedaj zabeležil največ nepravilnosti v primerih zaračunavanja višje cene pri unovčevanju bonov. Naleteli pa so tudi na primer domnevne kraje bona, ki pa ga sedaj obravnava policija.