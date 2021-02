Policija obravnava več napadov na župnije po Sloveniji

Bomba na parkirišču župnije Rudnik in rop v župniji Rovte, kjer so nepridipravi župnika zvezali in ukradli okoli 12.000 evrov gotovine. Konec lanskega in začetek tega leta so policisti zaznali večje število vlomov in ropov v župnišča, zaradi česar so že ovadili šest moških slovenskih državljanov, ki prihajajo z območja Novega mesta. Gre za stare znance policije, stare med 18 in 46 let. Pet vlomov v župnišča pa še preiskujejo v smeri, ali so primeri med seboj povezani, pri osumljencih so namreč našli številne predmete, za katere sumijo, da izhajajo iz podobnih kaznivih dejanj.