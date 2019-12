Policija potrdila: v napadu z nožem ni bilo terorističnega motiva

Policisti so v soboto na Twitterju navedli, da je bil napadalec 35-letni moški, ki nima stalnega prebivališča. Danes so dodali, da natančne okoliščine incidenta še niso jasne. "Ni pa znakov, ki bi kazali na teroristični motiv za dejanje," so zapisali na družbenem omrežju.

Vse tri žrtve so mladoletniki, 13-letni fant in dve 15-letni deklici, ki so jih po napadu oskrbeli v bolnišnici. V noči na soboto so jih že odpustili v domačo oskrbo.

Napad z nožem na Nizozemskem se je zgodil le nekaj ur po podobnem napadu v britanski prestolnici London. Odgovornost za napad v Londonu je prevzela Islamska država.