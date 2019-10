V Bovcu je 24-letnik z nožem večkrat zabodel 34-letnika, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Napad se je zgodil pred vrati 34-letnikovega doma. Policija je osumljenca prijela že dve uri po napadu. Domačini so v šoku, nihče ne more verjeti, da se je to zgodilo sokrajanu, ki so ga vsi poznali.