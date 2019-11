Kriminalci v kovčkih tihotapili milijone iz Velike Britanije v Dubaj

Nacionalna agencija za boj proti kriminalu je v Londonu aretirala deset oseb, ki naj bi iz Velike Britanije v Dubaj prepeljale 18 milijonov evrov, skritih v kovčkih. Pridobili so jih s pranjem denarja in tihotapljenjem ljudi. Policija jim je med racijami zasegla tudi droge in luksuzne avtomobile.

Osumljenci naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki je najmanj tri leta prala denar – s preprodajo drog in tihotapljenjem ilegalcev naj bi zaslužili na milijone funtov, ki so jih – skrite v kovčkih na letalih – iz Velike Britanije vozili v Dubaj.

Podrobna preiskava je pokazala, da so samo v letih 2017 in 2018 pretihotapili več kot 16 milijonov evrov. V letu 2019 pa so jim cariniki zasegli še 1,7 milijona evrov, poleg tega jih britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu (NCA) sumi, da so letos poleti poskušali v državo pretihotapiti 17 migrantov.

zasežen denar v Veliki Britaniji FOTO: Nacionalna agencija za boj proti kriminalu

Policija je osebe prijela med različnimi racijami po Londonu – v Hounslowu, Hayesu, Uxbridgeu in Southallu, na domovih članov tolpe pa so našli in zasegli še veliko količino denarja, mamil in luksuznih avtomobilov, med njimi znamke Range Rover, Audi Q7s in BMW serije 5.

Vodja organizacije naj bi bil 41-letni Indijec, ki ga je policija prijela na njegovem domu v Hayesu. Med ostalimi prijetimi so še štirje Indijci, štirje Britanci in Francoz, stari od 28 do 44 let.

