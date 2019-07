Policija v ZDA razbila okno avtomobila in rešila dve deklici

Starši so namreč ponesreči zaklenili ključe avtomobila v sam avto skupaj z dvema mladima deklicama. In to prav na enega najbolj vročih dni, ki so jih v teh krajih zabeležili v zadnjih letih, poročajo ameriški mediji. Namerili so 34 stopinj Celzija.

Poklicali so tamkajšnjo policijo, ki je prihitela na kraj dogodka, policist pa je s teleskopsko palico razbil okno avtomobila ter iz razgretega vozila rešil dve in tri leta stari deklici. Obe sta bili pregledani in sta v dobrem zdravstvenem stanju.