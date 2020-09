Policija v romskem naselju Brezje Žabek lani posredovala kar 430-krat

V noči iz sobote na nedeljo so mladoletniki iz romskega naselja Brezje Žabjek vlomili v tamkajšnji vrtec in za nekaj deset evrov sladkarij in otroškega nakita povzročili za več tisoč evrov škode. A ne gre za prvi tak primer, pravi ravnateljica. Rolete so bile že tolikokrat uničene, da jih zdaj enostavno ne menjajo več. Ali kdo ukrepa? Samo lani je policija v tem naselju posredovala več kot 430-krat. Gre sicer za največje romsko naselje v Novem mestu, kjer živi okoli 700 romov, od tega pa je zaposlen zgolj eden od njih. Osnovno šolo pa dokonča le odstotek romskih otrok.