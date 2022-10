Policija v zadevi Fotopub vložila prve ovadbe

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dva lovca hodita po gozdu in eden od njih se kar naenkrat zgrudi na tla in negibno obleži. Drugi lovec hitro potegne iz žepa svoj mobilni telefon in pokliče 112.

Ves razburjen pove operaterju, "Moj prijatelj je mrtev! Kaj naj storim?" Operater ga miri "Pomirite se. Pomagal vam bom. Najprej, prepričajte se da je res mrtev." Nastopi tišina, nato se zasliši strel. Spet se javi lovec "OK, kaj pa zdaj?"