Vklenjena dijakinja na Facebooku pogosto deli lažne vsebine o koronavirusu

Ko je voznik avtobusa 17-letnico, ki ni želela nositi maske, na to opozoril, je morala posredovati celo policija. Ta je dijakinjo vklenila, dekle pa je vse to nato objavila na družbenem omrežju Facebook. Sodeč po njenem profilu gre za dekle, ki maske noče nositi, vsebine o koronavirusu, ki jih deli, pa celo Facebook pogosto označi za lažne. Policija je zdaj kršitev, ker ni nosila maske, prijavila zdravstvenemu inšpektoratu, zaradi kršenja javnega reda in miru pa na sodišče podala tudi obdolžilni predlog.