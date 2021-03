Policija z novimi plastičnimi policisti in policistkami z radarji

Epidemija je vplivala tudi na razmere na naših cestah. Zaradi vseh omejitev je bilo v zadnjem letu občutno manj prometa, s tem pa seveda tudi manj prometnih nesreč in smrtnih žrtev. Lanski december je bil celo prvi mesec v zgodovini brez smrtnih žrtev na naših cestah, a žal je bil tak samo en mesec. Letos so naše ceste terjale devet smrtnih žrtev, kar je sicer pet manj kot v enakem obdobju lani. Za večjo varnost na cestah bodo po novem skrbele nove moči v Policiji – kadrovsko so se okrepili s 16 plastičnimi policistkami in policisti z radarjem v roki.

