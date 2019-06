Policija zaradi vpitja in razbijanja obiskala dom Borisa Johnsona

Kot poroča Guardian, so sosedje slišali krike ženske in njene besede "umakni se z mene" ter "odidi iz mojega stanovanja", kot tudi Johnsona, ki to zavrača in zahteva, naj njegov osebni računalnik pusti pri miru.

Carrie Symonds naj bi nato Borisu Johnsonu očitala, da je uničil njen kavč in da mu ni mar, ne za denar ne za druge stvari. Nato naj bi se, po pričevanju sosedov, začelo razbijanje, vpitje in na koncu tišina. Zaskrbljeni naj bi nato trkali na vrata, vendar se ni nihče odzval, zato so poklicali policijo, ki je na kraj dogodka prispela v nekaj minutah.