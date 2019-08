Policija že začela z aretacijami: pridržali tudi opozicijsko aktivistko

Ruske oblasti so že konec julija zaradi pozivanja k udeležbi na protestih aretirale vodjo ruske opozicije Alekseja Navalnija , ki je nato v zaporu doživel "alergijsko reakcijo", njegovi zdravniki pa so na drugi strani trdili, da je bil zastrupljen .

Oblasti so današnji protest prepovedale in opozorile protestnike, da jih bodo razgnale. Tik pred začetkom protestov so policisti tako aretirali opozicijsko aktivistko Ljubov Sobolin to kar v taksiju, s katerim se je nameravala odpeljati na proteste. Sobolovo, ki je sicer na gladovni stavki, so odpeljali v policijskem kombiju.

Je ena izmed 57 kandidatov, ki jih oblasti niso želele uvrstiti na kandidatne liste.