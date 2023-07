Neznanci na knjižnem sejmu napadli policista

Kako se lahko knjižni sejem prelevi v vandalizem in nasilništvo, so pred kratkim pokazali nekateri udeleženci tako imenovanega Balkanskega anarhističnega knjižnega sejma, ki so napadli policista in povzročili škodo tako na mestnemu avtobusu kot na policijskih vozilih. Incident se je zgodil ob 20-letnici prej omenjenega knjižnega sejma. Policisti trenutno obravnavajo kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari.