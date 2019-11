Policijo za pomoč prosila tako, da se je pretvarjala, da želi naročiti pico

Ta subtilna taktika obveščanja intervencijskih služb o nevarnosti je v ZDA sicer poznana, je pa to eden redkih znanih primerov, da je dejansko delovala. Oblasti so v preteklosti že opozarjale, da ta strategija ni zagotovilo za uspeh, saj dispečerji niso usposobljeni za prepoznavanje naročila pice kot resničnega klica na pomoč, poroča BBC.

Ženska, ki želi ostati anonimna, je poklicala številko za nujne primere 911 in se pretvarjala, da želi naročiti dostavo pice. Žrtev družinskega nasilja naj bi bila njena mama.

Policisti v mestu Oregon v ameriški zvezni državi Ohio so pohvalili hiter odziv ženske, ki ji je uspelo o zlorabi obvestiti pristojne in poklicati na pomoč, ne da bi nasilnež karkoli posumil.

Ženska v stiski je poklicala na številko za nujne primere in se pretvarjala, da želi naročiti dostavo pice.

Tim Teneyck, dispečer, ki je odgovoril na klic, je za lokalni medij 13 ABC dejal, da je na začetku mislil, da je ženska poklicala napačno številko. Ko je še naprej vztrajala, da ne gre za pomoto, pa je spoznal, kaj se dogaja. Deloma se za to lahko zahvali tudi družbenim omrežjem, kjer je videl podobne scenarije za klic na pomoč.

"To vidite na Facebooku, a ni to nekaj, za kar bi se posebej urili," je dejal Teneyck. "Ostali dispečerji, a katerimi sem govoril, so dejali, da resničnega razloga za klic ne bi prepoznali."

Kako je potekal pogovor? Teneyck: Oregon 911 Ženska: Rada bi naročila pico na naslov *(navede naslov) Teneyck: Poklicali ste 911, da bi naročili pico? Ženska: Um, ja. Stanovanje številka *(navede številko) Teneyck: To je napačna številka za to, da bi naročili pico. Ženska: Ne, ne, ne. Ne razumete. Teneyck: Razumem vas zdaj. ... V nadaljevanju pogovora ženska najde vrsto nadvse iznajdljivih načinov, kako dispečerju odgovoriti na vprašanja glede nevarnosti, v kateri sta se z materjo znašli, ter kakšno pomoč potrebujeta. ... Teneyck: Je moški še zmeraj tam? Ženska: Da, potrebujem veliko pico. Teneyck: Dobro. Kaj pa zdravniško pomoč, jo potrebujete? Ženska: Ne. S salamo.

Od kod ideja o pici?

Ni povsem jasno, od kod izvira ideja o pici kot o šifri za klic na pomoč, je pa zelo podoben 'scenarij' leta 2010 v svoji kampanji uporabilo norveško združenje zavetišč za ženske.

Štiri leta pozneje, maja 2014, je uporabnik na spletnem forumu Reddit, ki trdi, da dela kot dispečer oziroma operater, opisal podobno situacijo. Klicala naj bi ženska, ki je kot žrtev zlorabe želela naročiti pico. Telefonski pogovor med njima naj bi se začel "precej neumno, a je bil v resnici zelo resen". Nato je opisal pogovor, ki pa je bil zelo podoben tistemu, ki ga je nedavno imel s klicateljico v stiski Teneyck.

Nekaj ​​mesecev pozneje so številni spletni mediji poročali o zapisu na Redditu, leta 2015 pa so scenarij spremenili celo v oglas v sklopu kampanje boja proti zlorabam, ki so ga predvajali na prvenstvu Super Bowl.

Kopica objav povzročila napačno splošno prepričanje

Scenarij je kasneje postal pravi viralni hit, a je množica objav na Facebooku imela eno slabo lastnost: med uporabniki družbenega omrežja se je pojavilo popolnoma napačno prepričanje, da so dispečerji usposobljeni, da prepoznajo naročilo pice kot klic v sili.

Temu so naredili konec lani, ko je Christopher Carver, direktor ameriškega Nacionalnega združenja za klic v sili, za Associated Press izrecno poudaril, da policija oziroma dispečerji niso usposobljeni za razvozlavanje posebnih scenarijev. "Pričakovanje, da bodo 'tajne' besedne zveze, kodirani scenariji oziroma šifrirana sporočila 'delovala' pri klicu na 911, je lahko zelo nevarno," je izpostavil Carver in priporočil, da ljudje v stiski v tem primeru raje uporabijo posebno storitev za pošiljanje SMS-sporočil na 911. Ta pa ni na voljo povsod po ZDA, tudi v Oregonu ne.

Carver je ob tem še zagotovil, da dispečerji kličočemu gotovo ne bodo odložili slušalke, je pa prioriteta, da čim prej izvedo njihovo lokacijo.