Več mesecev je ustavno sodišče potrebovalo, da je sporočilo svojo odločitev. In kaj je bilo narobe? Vlada je imela prevelika pooblastila in postavljenih premalo varovalk. Če ste bili kaznovani, ker ste te prepovedi kršili in ste kazen že plačali, denarja ne boste dobili nazaj, če pa kazni še niste plačali, vam tega ne bo treba storiti.

