Policijski sindikat Slovenije: Komu še lahko zaupamo?

Na novinarski konferenci je predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko predstavil težave, ki jih imajo zaposleni v policiji z notranjim ministrstvom. Zaradi slabega načina komunikacije pa je Svet sindikata storil tudi prvi korak k stavki in se preoblikoval v stavkovni odbor. Kakšne so njihove zahteve in do kdaj pričakujejo, da jih bodo na ministrstvu izpolnili?