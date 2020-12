Policijski sindikat Slovenije napovedal stavko

Se nam obeta stavka v Policiji? Na korespondenčni seji je svet Policijskega sindikata Slovenije soglasno ugotovil, da vlada neposredno krši del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Tako pa so izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih na notranjem ministrstvu, Policiji in inšpektoratu za notranje zadeve. Zato so na sindikatu sprejeli tudi sklep, da začnejo s pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke.