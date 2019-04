Policijski sindikati menijo, da se vlada izogiba uresničevanju dogovora

Policisti so prepričani, da vlada krši stavkovni sporazum in se izogiba sprejetju uresničevanja tistega, kar so se dogovorili. Vlada jim je za varovanje schengenske meje namenila dodatnih 15 milijonov evrov, zapletlo pa se je pri različnem razumevanju, ali so v ta znesek vključeni stroški delodajalca.