Policijski Tesli zmanjkalo energije med zasledovanjem osumljenca

Tiskovna predstavnica policijske uprave v Fremontu Geneva Bosques je dejala, da še vedno niso prepričali, zakaj komaj pet let stara Tesla ni bila povsem napolnjena in je energije zmanjkalo v tako neprimernem trenutku.

Policist, ki je vozil Teslo, je zasledoval osumljenca kaznivega dejanja. Potem ko so preko registrske tablice potrdili, da gre za osumljenca, ga je policist poskušal ustaviti, a je avto izgubil moč in osumljenec se je z veliko hitrostjo odpeljal, piše CNN.

"Ugotovil sem, da imam le še za 10 kilometrov baterije, zato ga lahko izgubim v trenutku," je povedal policist. Ostale enote so že bile na poti na pomoč in so nato prevzele zasledovanje. Čez približno 10 minut so zasledovanje iz varnostnih razlogov prekinili, osumljenčevo vozilo pa so kasneje našli zapuščeno.

Fremontski policisti so ob tem dejali, da so še vedno v šestmesečnem programu testiranja vozil Tesla kot svoja službena vozila. Pri tem beležijo vse podatke. "Nimamo še natančno določenih postopkov glede polnjenja službenih vozil, ampak splošno vodilo je, da naj bi bilo vozilo ob začetku izmene napol polno, kar je to vozilo bilo," je še dejala Geneva Bosques.

Dodala je, da incident ne spreminja njihovega mnenja o tem, kako se Tesle obnesejo za potrebe policijskih patrulj, še dodaja CNN.