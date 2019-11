Hongkonška policija streljala na protestnike, eden v kritičnem stanju

Gre za tretji tovrstni primer od začetka protestov v juniju. 1. oktobra, ko je Kitajska praznovala 70 let komunistične vladavine, je policija ustrelila enega od protestnikov, tri dni kasneje pa so nekega najstnika ustrelili v nogo.

Na demonstracijah v Hongkongu, ki trajajo že pet mesecev, so znova izbruhnili spopadi med policijo in protestniki. Policija je uporabila solzivec in gumijaste naboje. Streli so se zaslišali, potem ko so protestniki skušali blokirati eno od križišč na severovzhodu mesta.

Na eni od univerz so policisti v protestnike metali opeke, poroča BBC. Slednji so na cestah postavili barikade in tako blokirali promet, kar je vodilo do dolgih zastojev. V enem od videov, ki kroži po spletu, policist na motorju namerno zapelje v množico.

Nemiri že pet mesece pretresajo Hongkong

Že pet mesecev nemiri pretresajo Hongkong, kjer protestniki želijo več demokracije. Čeprav so oblasti prepovedale demonstracije, se je pred dnevi na ulice vseeno podalo 350.000 ljudi. Večina protestnikov je mirno izražala svoje zahteve, nekateri protestniki pa so v policijsko postajo metali molotovke. Na demonstracijah so večkrat izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.

Povod za proteste je bila napovedana sprememba zakonodaje o izročanju. Protestniki so namreč izrazili bojazen, da bi to olajšalo postopek izročitve osumljencev Kitajski, s tem pa bi Peking dobil še večji vpliv v polavtonomnem mestu. Oblasti so nato predlog zakonodaje umaknile, protesti pa so se nadaljevali z zahtevami po večjih demokratičnih svoboščinah in proti kitajskemu vplivu. Med zahtevami so tudi neodvisna preiskava policijskega nasilja nad protestniki, pomilostitev več kot 1500 aretiranih ter svobodne volitve.