Policist Derek Chauvin obtožen umora druge stopnje

Policist Derek Chauvin, ki je s kolenom pritiskal na Floydov vrat, dokler ta ni umrl, je obtožen umora druge stopnje. Njegovi trije kolegi pa so obtoženi pomoči pri umoru. Obdukcija pokojnega je medtem pokazala, da je bil okužen s koronavirusom, a je covid-19 najverjetneje že prebolel. Po besedah zdravnika virus ni igral nobene vloge pri njegovi smrti. Po ameriških mestih se medtem nadaljujejo množični protesti proti policijskemu nasilju in rasizmu, so pa večinoma mirnejši. Policija je doslej aretirala že več kot 9000 ljudi, predsednik Trump pa zdaj umirja retoriko.