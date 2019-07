Nož, s katerim je zabodel policista, prinesel s seboj iz ZDA

Italijanska policija je sporočila podrobnosti petkovega umora italijanskega karabinjerja. Američana naj bi policista zabodla kar enajstkrat, in ne osemkrat, nož, s katerim sta Mariu Cerciellu Regi prizadela usodne rane, pa naj bi s seboj iz ZDA prinesel 19-letni Finnegan Lee Elder. Provincialni poveljnik karabinjerjev Francesco Gargaroje povedal, da so bile nekatere rane, ki jih je dobil pokojni policist, zelo globoke, tudi do 17 centimetrov, kar je celotna dolžina rezila. Ko so osumljenca v hotelski sobi prijeli, so pod stropno ploščo našli skrit nož in oblačila, ki sta jih najstnika nosila v času zločina.

Kot smo že poročali, je Rega umrl, ker je posredoval pri kraji nahrbtnika, ki sta ga Američana vzela moškemu po propadlem nakupu droge. Elder je v petek pozno zvečer med zaslišanjem umor tudi priznal. Prav tako je potrdil, da je morilsko orožje, torej nož, njegovo, poroča CNN.