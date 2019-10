Policisti aretirali kolega, ki je s strelom skozi okno ubil 28-letnico

Dean se je s partnerjem odzval na klic soseda, ki je prijavil, da so vrata hiše, kjer je živela Jeffersonova, odprta. Policista sta šla na dvorišče okrog hiše, Dean je začel kričati na žensko, naj dvigne roke, in takoj ustrelil. Jeffersonova je imela ob sebi 8-letnega nečaka.

Gre za še en primer v ZDA, ko je storilec beli policist, žrtev pa je temnopolta.

"Družini Atatiane Jefferson je odleglo, ker je bil Aaron Dean aretiran in obtožen umora," je v izjavi povedal Lee Merritt, odvetnik družine Jefferson.

"Dobil je, kar sem želel, da dobi, in to je šele začetek," je za CNN povedalAdarius Carr, brat pokojne 28-letnice."Ampak to nikakor ni dovolj. Vemo, da je to korak v smer, kamor želimo iti, a zagotovo to še ni konec."

Merritt je še dodal, da bo pot do obsodbe in ustrezne kazni še dolga.