Policisti cerkniške policijske postaje pomagali mali sovici

Na cerkniški policijski postaji so pred mesecem dni kar pred vhodom našli prav posebno gostjo, jo oskrbeli in predali v pridržanje strokovnjakom, ki se spoznajo na tovrstne letalce. Veliki skovik je namreč edina sova, ki biva pri nas in se pozimi vrača v tople kraje. In da ne zamudi tega odhoda, so jo izpustili na prostost, še pred tem pa so ji dali dokumente, in sicer obroček, s katerim bo vsem na poti v Afriki dokazovala, od kod prihaja.