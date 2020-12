Policisti in inšpektorji zaznavajo vse manj kršitev, a delo na črno je v porastu

Inšpektorji in policisti opažajo, da ljudje večinoma spoštujejo ukrepe, a še vedno odkrivajo posamezne kršitve, spodbudno pa je, da je teh v zadnjiem času vendarle nekoliko manj. Največkrat gre za neuporabo mask, druženje na prostem, domače zabave, v nekaj primerih so gostinci kljub prepovedi prodaje alkoholnih pijač na prevzemnih mestih ponujali kuhano vino. Obravnavali pa so tudi več primerov dela na črno.