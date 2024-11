Policisti okrepili varovanje sodnika Kurspahića in njegove družine

Požgani kuhinja in dnevna soba ter del strehe pa policijski trak okoli hiše brežiškega sodnika Almirja Kurspahića še naprej opominjajo na kot kaže nameren požig izpred dneva in pol. Policisti se sicer še naprej sprašujejo, ali so neznani storilci ogenj podtaknili zaradi sodnikovega dela ali je šlo za običajen vlom. In medtem ko vzrok požara še naprej ostaja neznan, pa se sosedje v živo spominjajo močnega poka, ki jih je iz postelje vrgel sredi noči. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo, okrepili pa so tudi varovanje sodnika in njegove družine.