Pust je pred vrati, z njim pa tudi maškare, ki na rajanju pogosto rade pregloboko pogledajo v kozarec. Policisti tako v tem tednu ne bodo nadzorovali le psihofizičnega stanja voznikov, bdeli bodo tudi nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Da bi bilo takih nesreč kot pretekli teden, ko so na pomurski avtocesti v avtobusu življenje izgubile tri osebe, in nesreč tovornjakov in kombiniranih vozil čim manj, v tem tednu policisti poostreno skrbijo po Sloveniji.