Zakaj je na pomoč še pred slovenskim priletel avstrijski helikopter?

Po letu 1997 druga najhujša nesreča v zgodovini Slovenije med usposabljanjem gorskih reševalnih enot. "Jaz sem bil v kontaktu z njimi, vsi so v domači oskrbi, poškodbe so resne, tako da se bodo še morali obračati na zdravnike, imajo preglede, operacije v prihodnosti, ampak trenutno so vsi v domači oskrbi," pravi Gregor Dolinar predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije.

Medtem ko so policisti gorske policijske enote med usposabljanjem prečkali greben Na možeh nad Zelenico, se je odlomila večja skala in padla 10 metrov v globel. "In zadela policistko, pod njo policista in v nadaljevanju tudi tretjega policista, ki je ravnokar vstopil v območje grebena," je pojasnil generalni direktor Policije Senad Jušić. Vsi trije so utrpeli resne poškodbe. "Dva policista sta bila s helikopterjem odpeljana v Klinični center Ljubljana, kjer jim je bila nudena prva pomoč," je še povedal Jušić.

Ker je šlo za obmejno območje in zahteven teren, so bili aktivirani slovenski in avstrijski gorski reševalci. Slovenskemu helikopterju je težave pri vzletu povzročala gosta megla. "Dejstvo je, da je bil avstrijski helikopter veliko prej na samem prizorišču kot naš, ker Avstrijci imajo to dežurstvo vse dni v letu, mi imamo dežurstvo samo v najvišji sezoni," je razložil Dolinar. V Gorski reševalni zvezi si že dolgo prizadevajo, da bi bilo na Brniku omogočeno dežurstvo vse dni v letu. Tako bi lahko pomoč nudili hitreje tudi v dnevih izven sezone. "S tem so seznanjena pristojna ministrstva, smo pa zdaj v fazi pogovorov in izdelavi konkretnega načrta," je še zaključil Dolinar.

Tokrat se je na srečo končalo samo s poškodbami. Drugače je bilo leta 1997 na Okrešlju, ko je prav tako med usposabljanjem umrlo pet gorskih reševalcev.