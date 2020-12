Policisti predstavili podrobnosti preiskave trojnega umora v Gerečji vasi

Pet dni po grozljivem trojnem umoru v Gerečji vasi, ko je osumljeni 35-letnik najprej zabodel nekdanjo partnerico, nato pa še njena starša, so podrobnosti preiskave predstavili tudi policisti. Osumljeni je imel težave z alkoholom in se je partnerici, s katero sta se pred mesecem razšla, očitno brezobzirno maščeval. 35-letniku je center za socialno delo štiriletnega otroka, ki naj bi bil celo priča tragediji, že odvzel in ga začasno dodelil stricu, osumljenec pa je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu.

