Policisti prekinili stavko: podpisali sporazum, težak 16 milijonov evrov letno

Policisti so prekinili stavko, ki je trajala vse od 11. januarja. Minister Aleš Hojs je s sindikatom podpisal sporazum, ki je težak skoraj 16 milijonov evrov letno. Policistom prinaša dvig plač, pa tudi zavezo vlade, da se bodo začela pogajanja o kolektivni pogodbi, ki bo veljala izključno za uslužbence notranjega ministrstva in Policije. Tako sindikati kot minister za notranje zadeve so povedali, da so s sporazumom zadovoljni, čeprav je vlada ob začetku stavke sindikatom očitala, da gre za politično motivirano stavko.

