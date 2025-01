Policisti prijeli mamo pogrešane triletnice

Gasilci in vse razpoložljive reševalne službe v Zagrebu nadaljujejo iskanje triletnice, ki jo je mama pustila v ledeno mrzli reki Savi, sama pa je izplavala na kopno in nato poklicala policijo. A upanja, da bi deklico našli živo, ni več. Kaj je 34-letno žensko, ki so jo prijeli zaradi suma uboja bližnje osebe, privedlo do tako okrutnega dejanja, še ni znano. Zagrebški center za socialno delo je zanikal pisanje nekaterih medijev, da so družino že dlje časa spremljali. Na Hrvaškem je detomor opredeljen kot hud umor. Zagrožena kazen je od 10 do 40 let zapora.