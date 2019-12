Policisti zasegli več tisoč kosov petard, tudi prepovedanih

Božični in novoletni prazniki so tik pred vrati, s tem pa tudi prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov. In čeprav lahko trgovci petarde razreda F1 na police postavijo šele 19. decembra, to ne pomeni, da vsi čakajo na ta datum. Policisti so v Izoli, Sežani in Postojni že zasegli več tisoč kosov petard. Nekateri prodajalci pa so prodajali celo tiste petarde, ki pri nas sploh niso dovoljene.