Policisti razbili kriminalno združbo, ki je otroke zalagala z mamili

Policisti in kriminalisti so razbili dobro organizirano kriminalno združbo, ki je s prepovedanimi drogami zalagala predvsem mladino na Ptuju in v Mariboru. Kokain in heroin so prodajali tako ob ptujskem srednješolskem centru, kot tudi v okolici mariborskih šol in avtobusnih postajališč. Po navedbah policije gre za kriminalno združbo 21 oseb, vsi so državljani Slovenije.