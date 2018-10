V BiH se nadaljuje iskanje strelcev, ki so ubili sarajevska policista

V sarajevskem naselju Alipašino Polje so v petek okoli 4.50. ure neznanci s strojnico streljali na policijsko patruljo, ki jih je zalotila pri kraji avto mobila. Pri tem so zadeli dva policista. Adis Šehović je umrl na kraju, njegov kolega Davor Vujinović , ki je težko ranjen, pa je poškodbam podlegel po večurni borbi za življenje v sarajevskem kliničnem centru.

Sarajevčani so besni zaradi uboja policistov in vse hujšega stanja v državi, kjer se krepita kriminal in nasilje. Na družbenih omrežjih organizirajo nov protestni shod v Sarajevu po tem, ko se je množica ljudi že včeraj zbrala na kraju dogodka. "Zelo pomembno je, da izkažemo zaupanje v policijo in jih podpremo," so zapisali v društvu Val, ki ob 18. uri organizira protestni shod na Trgu otrok v Sarajevu.