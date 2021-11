Policisti uspešno rešili ugrabljeno avstralsko deklico

V deželi tam spodaj slavijo osvoboditev 4-letne Cleo Smih, ki je bil pogrešana 18 dni in eno najobsežnejših in najuspešnejših policijskih preiskav v zgodovini Avstralije. Svet so obkrožili prvi posnetki rešene deklice z družino. 4-letnica je zelo zvedava, zgovorna in živahna, je povedal eden od detektivov, ki so družino danes obiskali na domu. Sicer pa je policija javnosti posredovala zvočni posnetek trenutka, ko so vdrli v zaklenjeno hišo in tam našli avstralsko Maddy, kot so mediji poimenovali malo Cleo. 36-letnega moškega iz Carnarvna, lastnika hiše, v kateri so našli deklico, so danes uradno obtožili ugrabitve.