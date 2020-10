Policisti zaradi neupoštevanja vladnih ukrepov spisali že 57 glob

Policisti imajo polne roke dela, saj poleg rednega dela preverjajo tudi, ali ljudje spoštujejo vladne odloke omejitve gibanja. Odkar je policija postala pristojna za obravnavo po zakonu o nalezljivih boleznih, so policisti na območju celotne Slovenije spisali 57 glob ter izrekli 122 opozoril. Deležni pa so bili tudi že številnih izgovorov, zakaj se državljani ne držijo vladnega odloka in prečkajo meje regij in občin ali zakaj se ne držijo policijske ure.