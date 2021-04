Policisti zasegli 400 kilogramov različnih prepovedanih substanc, med drugim tudi ketamin

Za slovenskimi policisti je ena izmed najuspešnejših kriminalističnih preiskav s področja proizvodnje in prodaje prepovedanih drog. Štirim slovenskim državljanom so zasegli rekordno količino različnih prepovedanih substanc. Potrebovali so 13 mesecev, da so osumljence, stare od 28 do 43 let, prijeli. Vpleteni so drogo izjemne kakovosti in čistosti prodajali prek temnega spleta. Kupci so jo lahko plačali samo s kriptovalutami.

