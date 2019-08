Se spomnite, kako je Marjan Podobnik vodil eno največjih in najpomembnejših državnih podjetij Telekom? In ni bil edini, ki so ga tja nastavili. Politika je vedno imela svojega človeka na vrhu telekomunikacijskega podjetja. Na tokratni skupščini Telekoma je potekal boj med LMŠ in SD.