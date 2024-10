'Politični boj, ki se ga gre Tatjana Bobnar vse od njenega odstopa'

Politična zgodovina se ponavlja. Predsednik vlade, kazenska ovadba, očitki, banaliziranje obtožb, iskanje zarote in opozicija, ki je v trenutku pozabila, da se je vse to dogajalo njim in so odgovarjali povsem v enakem tonu. Po dveh letih intenzivne preiskave je Policija vložila kazensko ovadbo zoper premierja Roberta Goloba, v kateri mu očitajo dajanje daril za nezakonito posredovanje. Gre za očitke, ki jih je javno naštevala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, da je premier politično pritiskal na njo in nekdanjega šefa Policije Boštjana Lindava, naj Policijo očistita janšistov. Da gre za politični boj užaljene političarke, na ovadbo odgovarja premier, odstopiti ne namerava, svojo nedolžnost pa da bo dokazoval z vsemi pravnimi sredstvi. In obenem trdi: "Bobnarjeva je še pred volitvami sama dvakrat prišla k meni in govorila o seznamu janšistov, s katerim bo očistila Policijo." "Stojim za vsemi izrečenimi besedami, govoriti o tem, da gre za politični boj, pa je smešno," mu odgovarja Bobnarjeva.