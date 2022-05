Politični vrh Amerike po strelskih napadih neenoten o zakonodaji orožja

Teksaško mestece Juvaldi je ovito v globoko žalost. Svojci žrtev in meščani so se v sredo na vigiliji poklonili 19 otrokom in dvema učiteljicama, žrtvam strelskega pohoda. Kaj je 18-letnega Salvadorja Ramosa gnalo v ta grozljiv zločin, še vedno ni jasno. Nekateri starši sicer še vedno čakajo na trupla svojih otrok, saj vseh žrtev še niso identificirali. Zaradi strelskega pohoda na šoli v Teksasu je zgrožen in skrušen ves politični vrh. Demokrati s predsednikom Bidnom na čelu zahtevajo zaostritev orožarske zakonodaje. Republikanci pa odločno zagovarjajo pravico do dostopa do orožja kot temeljne svoboščine. Pri tem pomembno vlogo igra izjemno bogat in vpliven orožarski lobi, ki podpira in financira volilne kampanje politikov, predvsem republikanskih.