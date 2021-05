Politika v pat poziciji: poslanci so redno sejo zaključili, preden se je začela

Majska redna seja parlamenta se je končala, še preden se je sploh začela, saj poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Za blokado je poskrbela opozicija, ki je bila z 42 glasovi proti dnevnemu redu. Enako število glasov za dnevni red pa je uspelo doseči poslancem koalicije. V opoziciji so prepričani, da so s tem manevrom dokazali, da vlada v parlamentu nima več večine in da parlament ne more delovati. Tako so pozvali k predčasnim volitvam. In kaj današnja blokada dela parlamenta pomeni za delo v parlamentu, za ustavno obtožbo zoper premierja Janšo, pa tudi za razrešitev predsednika državnega zbora Zorčiča?

