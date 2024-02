Politiki in generali veliko govorijo o vojni, kdo bo govoril o miru?

Izraelske sile nadaljujejo bombardiranje mesta Han Junis na jugu Gaze. Ponoči so ukazale evakuacijo skoraj 90.000 prebivalcev in 425.000 razseljenih ljudi, ki so v mesto pribežali iz drugih delov palestinske enklave, torej premik pol milijona ljudi. In ker politiki in generali toliko govorijo o vojni, kdo bo govoril o miru? Prav bi bilo, da vsaj verski voditelji, religije namreč učijo strpnosti in miru. Kje torej so, kje je njihov glas? To smo jih spraševali v Celju, kjer so se najvišji predstavniki različnih religij pri nas zbrali na županovem sprejemu.