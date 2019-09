Skrivni dnevnik 'poljske Ane Frank': Nočem umreti. Bojim se smrti

Kar 70 let se je skrivni dnevnik Renie Spiegel, poljske najstnice, skrival v trezorju newyorške banke. Njeni spomini pa bodo sedaj objavljeni pod naslovom Dnevnik Renie: Življenje mladega dekleta v senci holokavsta oziroma Renia's Diary: A Young Girl's Life in the Shadow of the Holocaust. Mnogi ga že primerjajo z dnevnikom Ane Frank, objavili pa ga bodo preživeli člani njene družine."Prebrala sem le nekaj delov, saj sem ves čas jokala," je za BBCpovedala njena sestra Elizabeth. Slednja si je spremenila ime iz Ariane, svoje sestre pa se spominja kot "zelo tihe in zamišljene deklice". "Bila je zelo inteligentna. Vodila je literarni program v šoli. In bila je zelo, zelo prijazna in pozorna."

Renia je živeli v jugovzhodnem poljskem mestu Przemysl, svoj dnevnik pa je začela pisati pri 15. letih. V njem iz prve roke opisuje bombardiranje, izginotja judovskih družin in vzpostavitev geta, ki so ga nacistične oblasti v tem mestu postavile poleti 1942. Med grozotami pa opisuje tudi svojo prvo zaljubljenost, s fantom po imenu Zygmunt Schwarzer sta se prvič poljubila le nekaj ur preden so nacisti dosegli mesto.