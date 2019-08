Poljska zamenjala kandidata za komisarja

"Mislim, da je ta resor za Poljsko tako pomemben, da bi ga moral dobiti nekdo, ki se že vse življenje ukvarja s kmetijstvom," je po poročanju spletnega portala Politico dejal Krzištof Ščerski.

Varšava je že predlagala novega kandidata, in sicer pravnika Januša Vojčehovskega. Ta je trenutno poljski član evropskega računskega sodišča, prihaja pa s podeželja in je bil v preteklosti nekaj časa na čelu stranke poljskih kmetov. Preden je postal član računskega sodišča, je bil evropski poslanec iz vrst poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost ter tudi podpredsednik odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu.