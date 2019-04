Poljski duhovnik: Sežig ni bil uperjen proti nobeni veri, niti proti knjigam

Fotografije sežiga, ki jih je objavila evangeličanska skupina SMS iz nebes na Facebooku, so postale viralne ter sprožile burno razpravo na spletu in zavzele naslovnice časopisov po svetu.

Sežig predmetov, med katerimi sta bila poleg knjig britanske pisateljice J. K. Rowling o mladem čarovniku Potterju med drugim tudi hindujski verski kipec in dežnik z risano junakinjo Hello Kitty, je sicer vodila trojica duhovnikov.

Rafal Jaroszewicz, eden od trojice duhovnikov, ki je vodila sežig, pa je na omenjeni strani danes izrazil obžalovanje za sežig knjig in drugih predmetov. Dodal je, da sežig ni bil uperjen proti nobeni družbeni skupini ali veri niti proti knjigam kot takim ali kulturi ter da so sporne fotografije odstranili.

Na poljski škofovski konferenci in v lokalni škofiji so v začetku tedna povedali, da so v kraju Koszalin res sežgali knjige in druge predmete, a tega niso želeli komentirati. V sami župniji pa se na vprašanja niso odzvali.